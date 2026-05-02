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देशभर में ‘सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट’ का टेस्ट-आपदा के समय मोबाइल पर मिलेगा तुरंत संदेश - CELL BROADCAST ALERT INDIA

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देशभर में ‘सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट’ का टेस्ट (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 2, 2026 at 7:02 PM IST

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देशभर में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मोबाइल आधारित ‘सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट’ सिस्टम का सफल परीक्षण किया. इस दौरान लोगों के फोन पर तेज अलार्म के साथ फ्लैश मैसेज आया, जिससे कई लोग चौंक गए, लेकिन सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया था कि यह सिर्फ टेस्ट है और घबराने की जरूरत नहीं है. यह सिस्टम SACHET प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिसे टेलीमैटिक्स विकास केंद्र ने विकसित किया है. इसका उद्देश्य सुनामी, भूकंप, बिजली गिरने या अन्य आपदाओं के दौरान लोगों तक तुरंत सूचना पहुंचाना है. टेस्ट के बाद इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा, जिससे नागरिकों को समय रहते चेतावनी मिल सकेगी और जान-माल की सुरक्षा बेहतर होगी.

देशभर में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मोबाइल आधारित ‘सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट’ सिस्टम का सफल परीक्षण किया. इस दौरान लोगों के फोन पर तेज अलार्म के साथ फ्लैश मैसेज आया, जिससे कई लोग चौंक गए, लेकिन सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया था कि यह सिर्फ टेस्ट है और घबराने की जरूरत नहीं है. यह सिस्टम SACHET प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिसे टेलीमैटिक्स विकास केंद्र ने विकसित किया है. इसका उद्देश्य सुनामी, भूकंप, बिजली गिरने या अन्य आपदाओं के दौरान लोगों तक तुरंत सूचना पहुंचाना है. टेस्ट के बाद इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा, जिससे नागरिकों को समय रहते चेतावनी मिल सकेगी और जान-माल की सुरक्षा बेहतर होगी.

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