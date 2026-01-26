भारत आज (सोमवार, 26 जनवरी 2026 को) अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. 77वें गणतंत्र दिवस की थीम 'वंदे मातरम् के 150 वर्ष' रखी गई है. यह राष्ट्रीय गीत की 150 साल पुरानी महत्ता और प्रेरणा से मिला स्वतंत्रता, सांस्कृतिक चेतना और देश प्रेम को दिखाती है. इस साल की परेड, झांकियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का केंद्र बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया यह गीत है. इस विशेष अवसर पर देशभर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. इस मौके पर पूरी दुनिया भारत का लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने वाली है. कर्तव्य पथ पर निकलने वाली परेड में देश की विविधता, सैन्य ताकत और लोकतांत्रिक मूल्यों का अद्भुत प्रदर्शन हो रहा है. 77वें गणतंत्र दिवस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई.