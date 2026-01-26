ETV Bharat / Videos

Republic Day 2026: भारत मना रहा 77वां गणतंत्र दिवस, कर्तव्य पथ पर भारत की आन-बान-शान का प्रदर्शन - REPUBLIC DAY PARADE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
गणतंत्र दिवस (ETV Bharat GFX)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 26, 2026 at 9:47 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

भारत आज (सोमवार, 26 जनवरी 2026 को) अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. 77वें गणतंत्र दिवस की थीम 'वंदे मातरम् के 150 वर्ष' रखी गई है. यह राष्ट्रीय गीत की 150 साल पुरानी महत्ता और प्रेरणा से मिला स्वतंत्रता, सांस्कृतिक चेतना और देश प्रेम को दिखाती है. इस साल की परेड, झांकियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का केंद्र बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया यह गीत है. इस विशेष अवसर पर देशभर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. इस मौके पर पूरी दुनिया भारत का लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने वाली है. कर्तव्य पथ पर निकलने वाली परेड में देश की विविधता, सैन्य ताकत और लोकतांत्रिक मूल्यों का अद्भुत प्रदर्शन हो रहा है. 77वें गणतंत्र दिवस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई.

भारत आज (सोमवार, 26 जनवरी 2026 को) अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. 77वें गणतंत्र दिवस की थीम 'वंदे मातरम् के 150 वर्ष' रखी गई है. यह राष्ट्रीय गीत की 150 साल पुरानी महत्ता और प्रेरणा से मिला स्वतंत्रता, सांस्कृतिक चेतना और देश प्रेम को दिखाती है. इस साल की परेड, झांकियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का केंद्र बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया यह गीत है. इस विशेष अवसर पर देशभर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. इस मौके पर पूरी दुनिया भारत का लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने वाली है. कर्तव्य पथ पर निकलने वाली परेड में देश की विविधता, सैन्य ताकत और लोकतांत्रिक मूल्यों का अद्भुत प्रदर्शन हो रहा है. 77वें गणतंत्र दिवस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई.

For All Latest Updates

TAGGED:

77TH REPUBLIC DAY 2026 PARADE
REPUBLIC DAY PARADE LIVE
REPUBLIC DAY 2026 THEME
गणतंत्र दिवस 2026 परेड
REPUBLIC DAY PARADE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Himachal Pradesh Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Himachal Congress Govt Celebration

Live: कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के 3 साल पूरे, मंडी में जन संकल्प रैली

December 11, 2025 at 11:41 AM IST
रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025

LIVE: रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025 कार्यक्रम, इन क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ हस्तियों को सम्मान

November 16, 2025 at 6:50 PM IST
Ramlala Surya Tilak

Live: अयोध्या में रामलला जन्मोत्सव पर सूर्य तिलक

April 6, 2025 at 11:52 AM IST
CM Sukhvinder Singh Sukhu Press Conference

Himachal Budget 2025: बजट पेश करने के बाद सीएम सुक्खू की प्रेस कॉन्फ्रेंस

March 17, 2025 at 2:13 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.