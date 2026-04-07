भारत और कनाडा के बीच 2.6 बिलियन डॉलर की यूरेनियम डील साइन हुई है, जिसके तहत Cameco Corporation 2027 से 2035 तक भारत को 10,000 टन यूरेनियम सप्लाई करेगी। यह समझौता भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाएगा. भारत का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करना है. यह डील इंटरनेशन एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के नियमों के तहत होगी और इसका उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा. इससे भारत-कनाडा संबंध भी मजबूत होंगे और भारत की एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होगी.