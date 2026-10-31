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CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ INDIA ब्लॉक का 'जन महाभियोग', वोट चोरी का लगाया आरोप

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INDIA ब्लॉक का 'जन महाभियोग', (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 31, 2026 at 11:00 PM IST

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इंडिया ब्लॉक ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आज सिंबॉलिक 'जन महाभियोग' की कार्यवाही के लिए मॉक पार्लियामेंट बुलाई. मॉक पार्लियामेंट का आयोजन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुआ, जिसमें गठबंधन के नेताओं ने भाग लिया. मॉक पार्लियामेंट की कार्यवाही की शुरुआत पूर्व लोकसभा स्पीकर और कांग्रेस नेता मीरा कुमार ने की. उन्होंने CEC ज्ञानेश कुमार पर SIR के बहाने वोटर लिस्ट से वोटरों का नाम काटने का आरोप लगाया और इसीलिए उनके खिलाफ जन महाभियोग लाये जाने की बात कही. सिंबॉलिक पब्लिक इंपीचमेंट प्रोग्राम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी करने और मोदी और शाह के लिए काम करने के आरोप लगाए. उन्होंने ज्ञानेश कुमार पर फॉर्म-6 में बदलाव करने का आरोप लगाया और इसे देशद्रोह करार दिया.  

ड़गे ने कहा कि CEC से उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, बल्कि उनका मकसद है कि चुनाव आयोग बिना भेदभाव काम करे. 'इंडिया' ब्लॉक का ये कार्यक्रम एक दिन पहले होना था, लेकिन खराब मौसम के कारण इसका आयोजन आज किया गया. इसके बाद कल इंडिया ब्लॉक की दिल्ली के राम लीला मैदान में महारैली है, जिसमें ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महागठबंधन के नेता आवाज बुलंद करेंगे.  

इंडिया ब्लॉक ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आज सिंबॉलिक 'जन महाभियोग' की कार्यवाही के लिए मॉक पार्लियामेंट बुलाई. मॉक पार्लियामेंट का आयोजन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुआ, जिसमें गठबंधन के नेताओं ने भाग लिया. मॉक पार्लियामेंट की कार्यवाही की शुरुआत पूर्व लोकसभा स्पीकर और कांग्रेस नेता मीरा कुमार ने की. उन्होंने CEC ज्ञानेश कुमार पर SIR के बहाने वोटर लिस्ट से वोटरों का नाम काटने का आरोप लगाया और इसीलिए उनके खिलाफ जन महाभियोग लाये जाने की बात कही. सिंबॉलिक पब्लिक इंपीचमेंट प्रोग्राम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी करने और मोदी और शाह के लिए काम करने के आरोप लगाए. उन्होंने ज्ञानेश कुमार पर फॉर्म-6 में बदलाव करने का आरोप लगाया और इसे देशद्रोह करार दिया.  

ड़गे ने कहा कि CEC से उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, बल्कि उनका मकसद है कि चुनाव आयोग बिना भेदभाव काम करे. 'इंडिया' ब्लॉक का ये कार्यक्रम एक दिन पहले होना था, लेकिन खराब मौसम के कारण इसका आयोजन आज किया गया. इसके बाद कल इंडिया ब्लॉक की दिल्ली के राम लीला मैदान में महारैली है, जिसमें ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महागठबंधन के नेता आवाज बुलंद करेंगे.  

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CEC ज्ञानेश कुमार
जन महाभियोग
इंडिया ब्लॉक
वोट चोरी
INDIA BLOCK IMPEACHMENT AGAINST CEC

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