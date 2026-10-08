मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग पर तीसरे दिन भी इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन, राजघाट पहुंचे राहुल-खड़गे

एसआईआर में कथित धांधली, अनियमितताओं के गंभीर आरोपों को लेकर इंडिया गठबंधन का विरोध प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा. चुनाव आयोग व केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए विपक्ष के नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के तुरंत इस्तीफे की मांग की. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विपक्ष के सांसदों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ हुंकार भरी. गुरुवार को दोपहर में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्षी दलों के कई वरिष्ठ सांसदों ने दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित एक होटल में बैठक और लंच किया. इसके बाद विपक्षी सांसदों का यह दल बसों में सवार होकर महात्मा गांधी की समाधि राजघाट के लिए रवाना हुआ. कांग्रेस कार्यकर्ताओं, NSUI और अन्य छात्र संगठनों के युवाओं ने कनॉट प्लेस से राजघाट तक राहुल गांधी के काफिले के साथ पैदल मार्च निकाला और लोकतंत्र को बचाने के नारे लगाए. राजघाट पहुंचकर राहुल गांधी और अन्य शीर्ष नेताओं ने महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया.