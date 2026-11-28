30 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में पेश होने वाले परिसीमन विधेयक को लेकर देश की सियासत गरमा गई है. विधेयक पर एक संयुक्त रणनीति बनाने के लिए आज नई दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया ब्लॉक की एक अहम बैठक हुई. बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और ममता गुट की तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी शामिल हुए. आज की बैठक में DMK और NCP-SP शामिल नहीं हुई. तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के बाद डीएमके, इंडिया गठबंधन से दूर हो गई है और एनसीपी-एसपी ने परिसीमन विधेयक को अपना समर्थन देने के संकेत दिए हैं. परिसीमन बिल को डीएमके और एनसीपी-एसपी के समर्थन के संकेत दिए जाने के बाद एनडीए के संख्याबल को मजबूती मिली है. इन दोनों दलों के कुल 30 सांसदों के जुड़ने से लोकसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन का अनुमानित आंकड़ा लगभग 320 से बढ़कर 350 तक पहुंच सकता है. यदि सभी 540 मौजूदा सदस्य मतदान में भाग लेते हैं, तो सरकार को दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए 360 वोटों की आवश्यकता होगी. वास्तविक आवश्यकता सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या पर निर्भर करेगी, जबकि सदन की कुल सदस्यता के बहुमत की अलग शर्त भी लागू होगी. विपक्ष ने महिला आरक्षण का समर्थन किया है, लेकिन इसे लागू करने को परिसीमन से जोड़ने पर आपत्ति जताई है.