भारतीय टीम रविवार को न्यूजीलैंड को टी20 विश्व कप के फाइनल में हराकर चैंपियन बन गई. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से मात दी. भारत ने संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और आखिरी में शिवम दुबे की तेजतर्रार पारी की बदौलत 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 255 रन बनाए. इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने एक के बाद एक विकेट गंवाए और 19 ओवर में सभी विकेट खोकर 159 रन ही बना सकी. भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने 4, अक्षर पटेल ने तीन विकेट लिए. भारत ने लगातार दूसरी बार टी20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया. न्यूजीलैंड की टीम के कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन भारतीय ओपनर्स ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को जमकर पीटा. पावरप्ले में ही अभिषेक शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया. वहीं, भारतीय टीम ने 6 ओवर में बिना विकेट खोए 92 रन बनाए. बाद में संजू सैमसन और ईशान किशन के बल्ले से अर्धशतक आए. शिवम दुबे ने आखिरी ओवर में 24 रन बटोरे और कुल 255 रन 5 विकेट खोकर भारत ने बनाए. 256 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही. टीम ने तीसरे ओवर में पहला विकेट गंवाया. और फिर नियमित अंतराल पर एक के बाद एक बल्लेबाज पवेलिन लौटते रहे.