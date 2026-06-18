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गिल और किशन के तूफानी शतकों से भारत की बड़ी जीत, अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज 2-0 से अपने नाम - INDIA VS AFGHANISTAN

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INDIA VS AFGHANISTAN SECOND ODI MATCH (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 18, 2026 at 2:12 PM IST

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लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए दूसरे स्टोर्स में भारत ने अफगानिस्तान को 170 रनों से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त हासिल कर ली. कप्तान शुबमन गिल ने 154 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि ईशान किशन ने 125 रन बनाकर भारत को 402 रनों की शानदार पारी खेली.दोनों बल्लेबाजों ने 224 बल्लेबाजों की बड़ी साझेदारी के लिए दूसरा विकेट हासिल किया. जवाब में अफगानिस्तान की टीम 232 रनों पर सिमट गई। भारत के लिए अर्शदीप सिंह और गुरनूर बरार ने तीन-तीन विकेट लिए.  सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला चेन्नई में खेला जाएगा.

लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए दूसरे स्टोर्स में भारत ने अफगानिस्तान को 170 रनों से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त हासिल कर ली. कप्तान शुबमन गिल ने 154 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि ईशान किशन ने 125 रन बनाकर भारत को 402 रनों की शानदार पारी खेली.दोनों बल्लेबाजों ने 224 बल्लेबाजों की बड़ी साझेदारी के लिए दूसरा विकेट हासिल किया. जवाब में अफगानिस्तान की टीम 232 रनों पर सिमट गई। भारत के लिए अर्शदीप सिंह और गुरनूर बरार ने तीन-तीन विकेट लिए.  सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला चेन्नई में खेला जाएगा.

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