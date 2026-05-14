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भारत ने चीनी निर्यात पर लगाई रोक…30 सितंबर 2026 तक बैन लागू - SUGAR EXPORT BAN

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भारत ने चीनी निर्यात पर लगाई रोक (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 14, 2026 at 5:40 PM IST

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भारत सरकार ने चीनी के निर्यात पर 30 सितंबर 2026 तक तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है.विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना के अनुसार कच्ची, सफेद और रिफाइंड चीनी के निर्यात को ‘प्रतिबंधित’ से बदलकर ‘पूर्णतः निषिद्ध’ कर दिया गया है. सरकार का कहना है कि यह कदम घरेलू आपूर्ति और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है. वैश्विक बाजार में चीनी उत्पादन घटने और एल नीनो के असर से भारत में उत्पादन प्रभावित होने की आशंका जताई गई है. हालांकि यूरोपीय संघ और अमेरिका को विशेष कोटे के तहत निर्यात जारी रहेगा. एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत होने वाले निर्यात पर भी पुरानी नीति लागू रहेगी. सरकार जरूरत पड़ने पर अन्य देशों को विशेष अनुमति भी दे सकती है.

भारत सरकार ने चीनी के निर्यात पर 30 सितंबर 2026 तक तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है.विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना के अनुसार कच्ची, सफेद और रिफाइंड चीनी के निर्यात को ‘प्रतिबंधित’ से बदलकर ‘पूर्णतः निषिद्ध’ कर दिया गया है. सरकार का कहना है कि यह कदम घरेलू आपूर्ति और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है. वैश्विक बाजार में चीनी उत्पादन घटने और एल नीनो के असर से भारत में उत्पादन प्रभावित होने की आशंका जताई गई है. हालांकि यूरोपीय संघ और अमेरिका को विशेष कोटे के तहत निर्यात जारी रहेगा. एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत होने वाले निर्यात पर भी पुरानी नीति लागू रहेगी. सरकार जरूरत पड़ने पर अन्य देशों को विशेष अनुमति भी दे सकती है.

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