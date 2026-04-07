बांग्लादेश में तारिक रहमान के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद भारत-बांग्लादेश संबंधों में सुधार के संकेत मिल रहे हैं. इसी कड़ी में बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान तीन दिवसीय दौरे पर 7 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली पहुंचे हैं. इस दौरान उनकी मुलाकात भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर, NSA अजीत डोवाल और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से होगी. बातचीत में वीजा सेवाओं की बहाली, ऊर्जा सहयोग, सीमा प्रबंधन, नदी जल बंटवारा और व्यापार को आसान बनाने जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं. इससे पहले दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन यह दौरा रिश्तों में नई सकारात्मक शुरुआत का संकेत माना जा रहा है.