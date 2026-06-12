भारत-बांग्लादेश सीमा वार्ता संपन्न, सीमा अपराध रोकने पर बनी सहमति - BSF BGB MEETING
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Published : June 12, 2026 at 8:46 PM IST
नई दिल्ली में भारत के सीमा सुरक्षा बल (BSF) और बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन संपन्न हुआ. चार दिनों तक चली इस बैठक में दोनों देशों ने सीमा-पार अपराध, मानव तस्करी, हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध घुसपैठ तथा नकली मुद्रा जैसे मुद्दों पर चर्चा की. दोनों पक्षों ने रियल-टाइम इंटेलिजेंस साझा करने, संयुक्त गश्त बढ़ाने और सीमा अपराधों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने पर सहमति जताई. हालांकि सम्मेलन के बाद संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग नहीं हुई, जिससे कूटनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई. अधिकारियों के अनुसार बातचीत सकारात्मक माहौल में हुई और सीमा सुरक्षा व द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया गया.
नई दिल्ली में भारत के सीमा सुरक्षा बल (BSF) और बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन संपन्न हुआ. चार दिनों तक चली इस बैठक में दोनों देशों ने सीमा-पार अपराध, मानव तस्करी, हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध घुसपैठ तथा नकली मुद्रा जैसे मुद्दों पर चर्चा की. दोनों पक्षों ने रियल-टाइम इंटेलिजेंस साझा करने, संयुक्त गश्त बढ़ाने और सीमा अपराधों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने पर सहमति जताई. हालांकि सम्मेलन के बाद संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग नहीं हुई, जिससे कूटनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई. अधिकारियों के अनुसार बातचीत सकारात्मक माहौल में हुई और सीमा सुरक्षा व द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया गया.