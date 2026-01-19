भारत और UAE के बीच बड़ी डील: रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर - BIG AGREEMENT IN INDIA UAE
Published : January 19, 2026 at 11:01 PM IST
UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का दिल्ली पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ. एयरपोर्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी ने उनकी अगुवानी की. दोनों देशों के नेताओं ने एक-दूसरे को गले लगाया. बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, स्पेस और परमाणु समेत कई समझौते हुए. विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा कि भारत और UAE के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी से जुड़े बुनियादी फ्रेमवर्क बनाने पर काम करने को लेकर समझौता हुआ. साथ ही, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर और UAE स्पेश एजेंसी के बीच स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दिशा में काम करने को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर हुए. दोनों देशों ने एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और सिविल न्यूक्लियर को-ऑपरेशन के क्षेत्र में साथ काम करने का फैसला किया. सुपरकंप्यूटिंग क्लस्टर और डेटा सेंटर के विस्तार में भी एक दूसरे का सहयोग करेंगे.
