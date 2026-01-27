भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच आज ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर मुहर लग गई. डील को लेकर यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन से पीएम मोदी की काफी देर तक बातचीत हुई और फिर दोनों पक्षों ने इस पर हस्ताक्षर किए. पीएम मोदी ने इस डील को साझा समृद्धि का ब्लू प्रिंट करार दिया है.

यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने इसे एतिहासिक पल बताया है, तो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इसे ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ करार दिया.

इस डील के दायरे में दुनिया की एक चौथाई आबादी और एक-तिहाई ग्लोबल ट्रेड आता है. इससे रक्षा कंपनियों के नए अवसर मिलेंगे. कृषि, क्लीन एनर्जी को मजबूती मिलेगी.

पिछले दस सालों में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच व्यापार दोगुना हुआ. आधिकारिक डेटा के मुताबिक 2024 में यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच 120 बिलियन यूरो से ज्यादा का व्यापार हुआ. इसमें भारत से यूरोपियन यूनियन का 71.4 बिलियन यूरो का एक्सपोर्ट और यूरोपियन यूनियन से भारत में 48.8 बिलियन यूरो का इंपोर्ट होता हुआ.