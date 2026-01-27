ETV Bharat / Videos

भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ऐतिहासिक समझौता, 'मदर ऑफ ऑल डील्स' को दोनों पक्षों ने बताया ऐतिहासिक

भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ऐतिहासिक समझौता (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 27, 2026 at 9:07 PM IST

भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच आज ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर मुहर लग गई. डील को लेकर यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन से पीएम मोदी की काफी देर तक बातचीत हुई और फिर दोनों पक्षों ने इस पर हस्ताक्षर किए. पीएम मोदी ने इस डील को साझा समृद्धि का ब्लू प्रिंट करार दिया है.  

यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने इसे एतिहासिक पल बताया है, तो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इसे ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ करार दिया.  

इस डील के दायरे में दुनिया की एक चौथाई आबादी और एक-तिहाई ग्लोबल ट्रेड आता है. इससे  रक्षा कंपनियों के नए अवसर मिलेंगे. कृषि, क्लीन एनर्जी को मजबूती मिलेगी.  

पिछले दस सालों में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच व्यापार दोगुना हुआ. आधिकारिक डेटा के मुताबिक 2024 में यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच 120 बिलियन यूरो से ज्यादा का व्यापार हुआ. इसमें भारत से यूरोपियन यूनियन का 71.4 बिलियन यूरो का एक्सपोर्ट और यूरोपियन यूनियन से भारत में 48.8 बिलियन यूरो का इंपोर्ट होता हुआ.

