मोदी-पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोनों देशों के बीच दो अहम समझौतों पर हस्ताक्षर - INDO RUSSIA PRESS CONFERENCE
Published : December 5, 2025 at 7:33 PM IST
भारत के दौरे पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए. पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों देशों के बीच हुए समझौतों का आदान-प्रदान हुआ. इस दौरान जिन दो अहम समझौतों साइन हुए.. उनमें पहला को-ऑपरेशन और माइग्रेशन पर समझौता और दूसरा अस्थायी श्रमिक गतिविधियों से जुड़ा समझौता शामिल है. ये समझौते दोनों देशों के आपसी सहयोग को और मजबूत बनाने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं.
ज्वाइंट प्रेस कांफ्रेंस में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने की बात कही है. पुतिन ने कहा कि पिछले वर्ष, विभिन्न आंकड़ों के अनुसार, हमारे द्विपक्षीय व्यापार में 12% की वृद्धि हुई है, जिसने एक और कीर्तिमान स्थापित किया है. यह संख्या अलग दिख सकती है, लेकिन सामान्यतः यह लगभग 64 अरब अमेरिकी डॉलर है. वर्तमान में, हमारा अनुमान है कि इस वर्ष के परिणाम उसी प्रभावशाली स्तर पर बने रहेंगे. साथ ही, जैसा कि मैं समझता हूं, हम इस संख्या को 100 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं.
संयुक्त प्रेस वार्ता में पीएम मोदी ने आतंकवाद का मु्द्दा उठाया और वैश्विक समुदाय से मिलकर आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने की अपील की.
