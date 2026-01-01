तीन दशक से ज़्यादा पुरानी प्रैक्टिस को जारी रखते हुए भारत और पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन्स की लिस्ट एक्सचेंज की. एक द्विपक्षीय समझौते के तहत ऐसा किया गया. यह समझौता दोनों पक्षों को एक-दूसरे की परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले करने से रोकता है.

पिछले साल मई महीने में दोनों देश चार दिनों तक युद्ध की स्थिति में थे, इसके बाद से दोनों देशों के रिश्ते ठंडे पड़े हैं. ऐसे में दोनों देशों का ये कदम अहम माना जा रहा है. विदेश मंत्रालय के मुताबिक, लिस्ट का आदान-प्रदान न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और फैसिलिटी पर हमले पर रोक लगाने के एग्रीमेंट के प्रोविजन के तहत हुआ. नई दिल्ली और इस्लामाबाद में डिप्लोमैटिक चैनलों के जरिए ये लिस्ट साझा की गई.

आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच 31 दिसंबर, 1988 को एक एग्रीमेंट पर साइन हुआ था, जो 27 जनवरी 1991 को लागू हुआ. इस समझौते के तहत दोनों देशों को हर साल की पहली जनवरी को एग्रीमेंट के तहत आने वाले न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और फैसिलिटी के बारे में एक-दूसरे को बताना जरूरी है. पहली बार 1 जनवरी 1992 को दोनों ने एक दूसरे को अपनी लिस्ट सौंपी थी और उसके बाद से अब तक लगातार 35वीं बार लिस्ट का एक्सचेंज हुआ.