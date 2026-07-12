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भारत और न्यूजीलैंड के सामने अवसरों का विशाल सागर है, ऑकलैंड में बोले पीएम मोदी, 2030 तक व्यापार दुगुना करने का लक्ष्य - PM MODI IN AUCKLAND

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न्यूजीलैंड में पीएम मोदी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 12, 2026 at 7:00 PM IST

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पीएम मोदी ने शनिवार को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित किया. इस दौरान पीएम ने करीब तीन दशक पुराना किस्सा सुनाया. पीएम ने कहा- 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार का हिस्सा नहीं था, तब मुझे यहां आने का मौका मिला था. पीएम ने आगे कहा कि हमारे लिए सामने वाले देश की जनसंख्या नहीं, जनकल्याण की भावना मायने रखती है. और इसलिए हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं. दोनों देशों की पार्टनरसिप को लेकर PM ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के सामने अवसरों का विशाल सागर है.

कार्यक्रम को बाद PM मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के विपक्ष के नेता क्रिस हिपकिंस से मुलाकात की। इससे पहले मोदी ने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक की. इसमें 18 बड़े फैसले और 10 समझौतों (MoU) पर साइन किए गए. दोनों नेताओं ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाकर करीब ₹35 हजार करोड़ करने का लक्ष्य रखा.

पीएम मोदी ने शनिवार को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित किया. इस दौरान पीएम ने करीब तीन दशक पुराना किस्सा सुनाया. पीएम ने कहा- 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार का हिस्सा नहीं था, तब मुझे यहां आने का मौका मिला था. पीएम ने आगे कहा कि हमारे लिए सामने वाले देश की जनसंख्या नहीं, जनकल्याण की भावना मायने रखती है. और इसलिए हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं. दोनों देशों की पार्टनरसिप को लेकर PM ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के सामने अवसरों का विशाल सागर है.

कार्यक्रम को बाद PM मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के विपक्ष के नेता क्रिस हिपकिंस से मुलाकात की। इससे पहले मोदी ने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक की. इसमें 18 बड़े फैसले और 10 समझौतों (MoU) पर साइन किए गए. दोनों नेताओं ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाकर करीब ₹35 हजार करोड़ करने का लक्ष्य रखा.

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