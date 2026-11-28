भारत और डेनमार्क ने महत्वाकांक्षी 'संयुक्त कार्य योजना 2026-2031' को औपचारिक रूप से अपना लिया है, जिसका मकसद अपने द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है. ये नई कार्य योजना अगले पांच सालों तक दोनों देशों के बहुआयामी सहयोग के लिए एक ठोस रोडमैप तैयार करेगी.

नई दिल्ली में 5वीं भारत-डेनमार्क संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान दोनों देशों ने कई अहम सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और उद्यमिता शामिल हैं. इसके साथ ही, वित्तीय क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) और डेनमार्क वित्तीय पर्यवेक्षी प्राधिकरण के बीच भी एक अहम समझौता हुआ है. विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने इस उच्चस्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता की.

बैठक में दोनों पक्षों ने मौजूदा 'भारत-डेनमार्क हरित रणनीतिक साझेदारी' की प्रगति की समीक्षा की. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 'विकसित भारत 2047' की विकास यात्रा में डेनमार्क को एक अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया.

बातचीत के दौरान उन्होंने जल प्रबंधन, ग्रीन शिपिंग और नवीकरणीय ऊर्जा के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य, व्यापार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पोलर रिसर्च, अंतरिक्ष, उद्योग और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुआ. जयशंकर ने भारत-यूरोपीय संघ के संबंधों को मजबूत करने और भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते को जल्द शीघ्र पूरा करने में डेनमार्क के समर्थन की भी सराहना की.