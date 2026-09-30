इंडिया गठबंधन : पांच बड़ी रैलियों की घोषणा, राहुल बोले- बर्बाद करने वालों को सजा दिलाकर रहेंगे

इंडिया गठबंधन की बुधवार को नई दिल्ली में बैठक हुई. इसमें शामिल सभी दलों ने मिलकर काम करने का फैसला किया है. बैठक में नेताओं ने अक्टूबर-नवंबर में पांच बड़ी रैलियां करने की जानकारी दी. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि रैलियों के लिए जगह और तारीखें जल्द ही तय कर ली जाएंगी. उन्होंने कहा कि एक नवंबर को दिल्ली में एक बड़ी रैली आयोजित की जाएगी क्योंकि अब हर कोई मानता है कि राहुल और दीदी 'वोट चोरी' के बारे में जो कहते थे, वह सही था. इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, "इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं का यह पक्का वादा है कि हम यह पक्का करेंगे कि जिन लोगों ने भारतीय लोकतंत्र को बर्बाद किया है, उन्हें सजा मिले. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने सीनियर हैं या कौन हैं. भारतीय लोकतंत्र इस देश के हर व्यक्ति से बड़ा है. बैठक में यह भावना भी थी कि विपक्ष भारत के लोगों तक यह बात पहुंचाने में काफी सफल रहा है कि चुनाव में धांधली हुई है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया है, और लोगों में - खासकर युवाओं में - विरोध की एक नई भावना पैदा हुई है कि भारत में जो हो रहा है वह गलत है और उसे रोका जाना चाहिए."