अफ्रीका के कई देशों में बढ़ते इबोला वायरस संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर निगरानी बढ़ा दी है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान से आने वाले यात्रियों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है. यात्रियों को बुखार, उल्टी, दस्त, कमजोरी या ब्लीडिंग जैसे लक्षण होने पर तुरंत एयरपोर्ट हेल्थ अधिकारियों को जानकारी देने को कहा गया है. मंत्रालय ने एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गनाइजेशन और राज्यों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं. WHO द्वारा इबोला को अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद भारत ने स्क्रीनिंग, क्वारंटाइन और अस्पताल तैयारियों को और मजबूत कर दिया है.