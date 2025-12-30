भारत का रक्षा के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी, पिनाका लॉन्ग-रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला टेस्ट सफल - PINAKA LONG RANGE GUIDED ROCKET
Published : December 30, 2025 at 11:07 PM IST
भारत ने रक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की. पिनाका लॉन्ग-रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला टेस्ट सफलतापूर्वक किया गया. ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में इसका सफल परीक्षण हुआ.ये रॉकेट 120 किलोमीटर दूर दुश्मन को पलक झपकते ही टारगेट कर सकता है. खास बात ये है कि ये स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम ट्रक पर तैनात होता है. पिनाका मल्टीपल लॉन्चर रॉकेट सिस्टम अपनी तेज़ प्रतिक्रिया और सटीकता के लिए जाना जाता है. पिनाका सिस्टम आधुनिक युद्ध में भारतीय सेना की क्षमता को बढ़ाता है. इस रॉकेट को DRDO की एक लैब, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने हाई एनर्जी मटीरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी के साथ मिलकर तैयार किया है. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी और रिसर्च सेंटर इमारत के सहयोग से डिज़ाइन किया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO को बधाई दी.
