Independence Day 2026 LIVE: लाल किले से पीएम मोदी का संबोधन - INDEPENDENCE DAY 2026
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Published : August 15, 2026 at 7:17 AM IST|
Updated : August 15, 2026 at 8:59 AM IST
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 15 अगस्त 2026 को देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे है. 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में ‘वंदे मातरम्’ के 150 साल पूरे होने और देश के युवाओं की भूमिका को प्रमुखता दी जा रही है. मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी के तिरंगा फहराने के बाद सेना का बैंड ‘वंदे मातरम्’ की धुन बजाएगा और इसके बाद राष्ट्रगान होगा. इस समारोह में देश की युवा शक्ति की ऊर्जा और उम्मीदों पर खास ध्यान दिया जा रहा है और यह भी दिखाया जा रहा है कि युवा पीढ़ी किस तरह भारत को साल 2047 तक विकसित भारत बनाने के सफर में योगदान दे रही है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 15 अगस्त 2026 को देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे है. 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में ‘वंदे मातरम्’ के 150 साल पूरे होने और देश के युवाओं की भूमिका को प्रमुखता दी जा रही है. मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी के तिरंगा फहराने के बाद सेना का बैंड ‘वंदे मातरम्’ की धुन बजाएगा और इसके बाद राष्ट्रगान होगा. इस समारोह में देश की युवा शक्ति की ऊर्जा और उम्मीदों पर खास ध्यान दिया जा रहा है और यह भी दिखाया जा रहा है कि युवा पीढ़ी किस तरह भारत को साल 2047 तक विकसित भारत बनाने के सफर में योगदान दे रही है.