नई दिल्‍ली: दक्षिणी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बच्चों ने शानदार प्रस्तुतियां दीं और बताया कि बड़े होकर वो क्या बनना चाहते हैं. तिरंगा हाथ में चेहरे पर मुस्कान और दिल में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इन नन्हें बच्चों ने देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से माहौल को पूरी तरह देशभक्ति के रंग में रंग दिया. कार्यक्रम में एमसीडी साउथ जोन की डिप्टी चेयरमैन पहुंचीं और बच्चों की प्रस्तुतियों का उत्साह बढ़ाया. कांग्रेस के महासचिव जयप्रकाश ने भी बच्चों के कार्यक्रम में शिरकत की और उनका हौसला बढ़ाया. आजादी के इस जश्न में इन बच्चों की प्रस्तुतियां सिर्फ मनोरंजन नहीं थीं, बल्कि ये आने वाले भारत की एक तस्वीर भी थीं. किसी की आंखों में डॉक्टर बनने का सपना है, किसी के मन में पुलिस अफसर बनने का जज्बा और कोई देश की सेवा करना चाहता है. यानी आज के ये नन्हे कदम, कल हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने वाले मजबूत कदम बन सकते हैं.