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स्वतंत्रता दिवस 2026 LIVE: छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में फहरा रहे तिरंगा - RAIPUR POLICE PARADE GROUND

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स्वतंत्रता दिवस 2026 LIVE (ETV Bharat Chhattisgarh)

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 15, 2026 at 8:58 AM IST

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Updated : August 15, 2026 at 11:03 AM IST

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रायपुर: राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहरा रहे हैं. सीएम परेड की सलामी भी ले रहे हैं. इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है. पुलिस जवानों को सम्मानित भी किया जाएगा. इससे पहले शुक्रवार को सीएम साय ने सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास में हर घर तिरंगा’ अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया. साय ने कहा कि तिरंगा हमारी राष्ट्रीय अस्मिता, स्वाभिमान और एकता का प्रतीक है. तिरंगे को देखते ही प्रत्येक भारतीय का मन गर्व और राष्ट्रप्रेम से भर उठता है. यह 140 करोड़ भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधने वाला हमारा राष्ट्रीय गौरव है. 

रायपुर: राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहरा रहे हैं. सीएम परेड की सलामी भी ले रहे हैं. इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है. पुलिस जवानों को सम्मानित भी किया जाएगा. इससे पहले शुक्रवार को सीएम साय ने सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास में हर घर तिरंगा’ अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया. साय ने कहा कि तिरंगा हमारी राष्ट्रीय अस्मिता, स्वाभिमान और एकता का प्रतीक है. तिरंगे को देखते ही प्रत्येक भारतीय का मन गर्व और राष्ट्रप्रेम से भर उठता है. यह 140 करोड़ भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधने वाला हमारा राष्ट्रीय गौरव है. 

Last Updated : August 15, 2026 at 11:03 AM IST

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विष्णुदेव साय रायपुर
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