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Independece Day 2026: दिल्ली-UP बॉर्डर पर पुलिस का कड़ा पहरा - TRAFFIC ADVISORY

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राजीव कुमार,डीसीपी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 15, 2026 at 10:47 AM IST

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नई दिल्‍ली: स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है. दिल्ली-उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है. डीसीपी राजीव कुमार ने बताया कि दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों की सघन जांच की जा रही है. पुलिस संदिग्ध वाहनों और लोगों पर विशेष नजर रख रही है, ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा संबंधी समस्या को रोका जा सके.दिल्ली-UP बॉर्डर के प्रमुख प्रवेश मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई है. दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे घर से निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी और डायवर्जन की जानकारी जरूर लें. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सुरक्षा जांच में सहयोग करें और अनावश्यक रूप से बॉर्डर क्षेत्रों में रुकने से बचें. स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर आने वाले समय में भी दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था कड़ी रहने की संभावना है.

नई दिल्‍ली: स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है. दिल्ली-उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है. डीसीपी राजीव कुमार ने बताया कि दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों की सघन जांच की जा रही है. पुलिस संदिग्ध वाहनों और लोगों पर विशेष नजर रख रही है, ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा संबंधी समस्या को रोका जा सके.दिल्ली-UP बॉर्डर के प्रमुख प्रवेश मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई है. दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे घर से निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी और डायवर्जन की जानकारी जरूर लें. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सुरक्षा जांच में सहयोग करें और अनावश्यक रूप से बॉर्डर क्षेत्रों में रुकने से बचें. स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर आने वाले समय में भी दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था कड़ी रहने की संभावना है.

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