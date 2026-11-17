देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट और अदालत के भीतर ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी. CJI सूर्यकांत के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी करने वाले एक वकील की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस मामले में वकील के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई की मांग की है. इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 18 नवंबर को सुनवाई करेगा. दरअसल, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उस वक्त हंगामा हो गया. जब एक वकील ने CJI सूर्यकांत के सामने ही उनके खिलाफ निजी और अपमानजनक टिप्पणी कर दी. वकील अपने मामले की जल्द सुनवाई की मांग कर रहे थे. उन्होंने कहा कि 2 नवंबर को इस संबंध में CJI के कार्यालय को संदेश भेजा था, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला.

इस पर CJI सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने वकील से इंतजार करने को कहा और भरोसा दिलाया कि उनके मामले को देखा जाएगा, लेकिन वकील इंतजार करने को तैयार नहीं हुए. उन्होंने CJI से कहा कि आप उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते. आप इसके लायक नहीं हैं. वकील की इस टिप्पणी के बाद कोर्ट की कार्यवाही का ऑडियो-वीडियो बंद कर दिया गया. कोर्टरूम में मौजूद वकीलों के मुताबिक, बाद में संबंधित वकील को बाहर ले जाया गया.

अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कार्रवाई की पहल की है. SCBA के सचिव और जॉइंट सेक्रेटरी ने CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच के सामने तत्काल सुनवाई की मांग रखी. एसोसिएशन की ओर से बताया गया कि संबंधित वकील के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी की सहमति भी मिल चुकी है.