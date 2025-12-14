धर्मशाला: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जारी T20 श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज (रविवार, 14 दिसंबर) शाम 7:30 बजे से विश्व के खूबसूरत स्टेडियम धर्मशाला में खेला जाएगा. धर्मशाला में खेले जा रहे इस मैच को लेकर दर्शकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है. शाम 4 बजे से स्टेडियम में दर्शकों की एंट्री शुरू हो गई. धर्मशाला में होने वाले मैच को हाई वोल्टेज मुकाबले माना जा रहा है. दर्शक उम्मीद कर रहे हैं कि इस मैच में उन्हें चौके और छक्कों की बरसात देखने को मिले. क्रिकेट प्रेमियों का कहना है कि पहाड़ों के बीच बने इस खूबसूरत स्टेडियम में मैच देखने का एक अलग ही आनंद है. मैच को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं. मैच के चलते स्थानीय लोगों को भी अच्छे कारोबार की उम्मीद जगी है. बता दें कि, भारत पिछला मैच 51 रन से हारा था. ऐसे में 5 मैचों की सीरीज अभी 1-1 की बराबरी पर है. धर्मशाला का यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बढ़त हासिल करने के लिहाज से बेहद अहम है.