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SEMICON इंडिया 2026 का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, बोले- दुनिया का भारत पर बढ़ रहा भरोसा

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SEMICON इंडिया 2026 का उद्घाटन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 17, 2026 at 8:42 PM IST

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में सेमीकॉन इंडिया 2026 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया. इस मौके पर उन्होंने दावा किया कि दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ रहा है. आज से तीन दिनों तक चलना वाला ये इवेंट इंडस्ट्री की भागीदारी, पॉलिसी की दिशा और इंटरनेशनल पार्टनरशिप पर केंद्रित है. 'सिलिकॉन टू सिस्टम्स: बिल्डिंग द इकोसिस्टम' की थीम पर आधारित इस कार्यक्रम का आयोजन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी और ग्लोबल इंडस्ट्री बॉडी SEMI की ओर से संयुक्त रूप से किया जा रहा है. यह इवेंट भारतीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए पार्टनरशिप, निवेश के मौकों, टेक्नोलॉजी सहयोग और सप्लाई-चेन लिंक को तलाशने का एक अहम मौका देगा, जिससे एक भरोसेमंद ग्लोबल सेमीकंडक्टर पार्टनर के तौर पर भारत की स्थिति और मजबूत होगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में सेमीकॉन इंडिया 2026 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया. इस मौके पर उन्होंने दावा किया कि दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ रहा है. आज से तीन दिनों तक चलना वाला ये इवेंट इंडस्ट्री की भागीदारी, पॉलिसी की दिशा और इंटरनेशनल पार्टनरशिप पर केंद्रित है. 'सिलिकॉन टू सिस्टम्स: बिल्डिंग द इकोसिस्टम' की थीम पर आधारित इस कार्यक्रम का आयोजन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी और ग्लोबल इंडस्ट्री बॉडी SEMI की ओर से संयुक्त रूप से किया जा रहा है. यह इवेंट भारतीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए पार्टनरशिप, निवेश के मौकों, टेक्नोलॉजी सहयोग और सप्लाई-चेन लिंक को तलाशने का एक अहम मौका देगा, जिससे एक भरोसेमंद ग्लोबल सेमीकंडक्टर पार्टनर के तौर पर भारत की स्थिति और मजबूत होगी.

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