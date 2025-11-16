ETV Bharat / Videos

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025, सर्वश्रेष्ठ हस्तियों को बड़ा सम्मान - RAMOJI EXCELLENCE AWARDS 2025

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 16, 2025 at 6:50 PM IST

1 Min Read
हैदराबाद: रामोजी ग्रुप के संस्थापक रामोजी राव की पहली स्मृति के मौके पर रामोजी एक्सीलेंज अवार्ड्स कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. कार्यक्रम हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में आयोजित हो रहा है. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मौजूद हैं. इस पुरस्कार उन व्यक्तियों को सम्मानित किया जा रहा है, जिन्होंने अपने चुने हुए क्षेत्रों में अनुकरणीय तरीके से समाज की सेवा की है. इस वर्ष, अलग-अलग श्रेणियों में सात प्रतिष्ठित हस्तियों का चयन किया गया है. ये क्षेत्र पत्रकारिता, ग्रामीण विकास, मानवता की सेवा, कला एवं संस्कृति, यूथ आइकान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा वुमन अचीवर हैं. रामोजी ग्रुप ने कहा कि उन्हें इस अवार्ड्स की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है, जो सेवा, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण के मूल्यों को मूर्त रूप देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करता है.

RAMOJI EXCELLENCE AWARDS 2025
रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025
रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स कार्यक्रम
रामोजी राव स्मृति दिवस
RAMOJI EXCELLENCE AWARDS 2025

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

