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हैदराबाद ISB में रामोजी ऑडिटोरियम का उद्घाटन समारोह LIve - RAMOJI AUDITORIUM ISB HYDERABAD

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ISB में रामोजी ऑडिटोरियम का उद्घाटन समारोह (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 19, 2026 at 6:05 PM IST

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हैदराबाद: हैदराबाद के मशहूर इंडियन स्कूल ऑफ़ बिज़नेस (ISB) में रामोजी राव ऑडिटोरियम का उद्घाटन समारोह चल रहा है. समारोह के बाद, भारत के पहले सभी-महिला सिम्फनी बैंड 'सुरंजलि' का म्यूज़िकल परफॉर्मेंस होगा. आइए, ISB में हो रहे इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखते हैं. यह सुविधा रामोजी फाउंडेशन की ओर से 30 करोड़ के CSR योगदान से तैयार की गई है. 450 लोगों के बैठने की क्षमता वाला रामोजी ऑडिटोरियम, ISB की अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, रिसर्च सेमिनार, खास लेक्चर और दूसरे बड़े एकेडमिक इवेंट्स आयोजित करने की क्षमता को बढ़ाएगा. इस समारोह के बाद, भारत के पहले सभी-महिला सिम्फनी बैंड 'सुरंजलि' का म्यूज़िकल परफॉर्मेंस होगा

हैदराबाद: हैदराबाद के मशहूर इंडियन स्कूल ऑफ़ बिज़नेस (ISB) में रामोजी राव ऑडिटोरियम का उद्घाटन समारोह चल रहा है. समारोह के बाद, भारत के पहले सभी-महिला सिम्फनी बैंड 'सुरंजलि' का म्यूज़िकल परफॉर्मेंस होगा. आइए, ISB में हो रहे इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखते हैं. यह सुविधा रामोजी फाउंडेशन की ओर से 30 करोड़ के CSR योगदान से तैयार की गई है. 450 लोगों के बैठने की क्षमता वाला रामोजी ऑडिटोरियम, ISB की अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, रिसर्च सेमिनार, खास लेक्चर और दूसरे बड़े एकेडमिक इवेंट्स आयोजित करने की क्षमता को बढ़ाएगा. इस समारोह के बाद, भारत के पहले सभी-महिला सिम्फनी बैंड 'सुरंजलि' का म्यूज़िकल परफॉर्मेंस होगा

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