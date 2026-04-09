तमिलनाडु विधानसभा चुनाव: तिरुपुर में ग्रामीण स्थानीय मुद्दों को सुलझाने के लिए चुनाव मैदान में उतरे - PROBLEMS OF TIRUPUR
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Published : April 9, 2026 at 4:25 PM IST
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच तिरुप्पुर के ग्रामीण इलाकों में मुदलिपालयम और कलमपालयम गांवों के निवासी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं. ये स्थानीय लोग चुनाव में जीत की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, बल्कि इलाके में व्याप्त पर्यावरणीय संकट के मुद्दे को उठाना चाहते हैं. तिरुपुर में रोजाना लगभग 700 से 800 मीट्रिक टन कचरा पैदा होता है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि उचित प्रसंस्करण के बजाय, इसका ज्यादातर हिस्सा उनके गांवों के पास की खदानों में फेंक दिया जाता है. वे कहते हैं कि कचरे से निकलने वाला जहरीला रिसाव भूजल में मिलता है। इससे बोरवेल और सिंचाई के स्रोत दूषित हो गए हैं.
शुरुआत में लगभग 400 लोगों ने चुनाव लड़ने की योजना बनाई थी लेकिन वित्तीय और प्रक्रियात्मक परेशानियों के चलते केवल पांच उम्मीदवारों ने ही पर्चा दाखिल किया. कचरे से निकलने वाले जहरीले रिसाव का असर अब पूरे क्षेत्र में दिखाई दे रहा है. जल प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। कुछ क्षेत्रों में टीडीएस बहुत ज्यादा दर्ज किया जा रहा है.
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच तिरुप्पुर के ग्रामीण इलाकों में मुदलिपालयम और कलमपालयम गांवों के निवासी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं. ये स्थानीय लोग चुनाव में जीत की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, बल्कि इलाके में व्याप्त पर्यावरणीय संकट के मुद्दे को उठाना चाहते हैं. तिरुपुर में रोजाना लगभग 700 से 800 मीट्रिक टन कचरा पैदा होता है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि उचित प्रसंस्करण के बजाय, इसका ज्यादातर हिस्सा उनके गांवों के पास की खदानों में फेंक दिया जाता है. वे कहते हैं कि कचरे से निकलने वाला जहरीला रिसाव भूजल में मिलता है। इससे बोरवेल और सिंचाई के स्रोत दूषित हो गए हैं.
शुरुआत में लगभग 400 लोगों ने चुनाव लड़ने की योजना बनाई थी लेकिन वित्तीय और प्रक्रियात्मक परेशानियों के चलते केवल पांच उम्मीदवारों ने ही पर्चा दाखिल किया. कचरे से निकलने वाले जहरीले रिसाव का असर अब पूरे क्षेत्र में दिखाई दे रहा है. जल प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। कुछ क्षेत्रों में टीडीएस बहुत ज्यादा दर्ज किया जा रहा है.