ETV Bharat / Videos

'व्हाइट कॉलर' टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़, डॉक्टर के ठिकाने से बड़ी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद, आरोपी डॉक्टर और उसकी गर्लफ्रेंड गिरफ्तार - EXPLOSIVES RECOVERED FROM FARIDABAD

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 10, 2025 at 10:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जम्मू और कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े एक इंटर-स्टेट और इंटरनेशनल टेरर मॉड्यूल का भंड़ाफोड़ किया है.. ये आतंकी मॉड्यूल जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत-उल-हिंद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. इस मामले में तीन डॉक्टरों समेत सात आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है. व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से अब तक 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है.. पहले धौज गांव में डॉक्टर मुजम्मिल के के ठिकाने से 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जैसे विस्फोटक बरामद किए हैं. इसके बाद फतेहपुर तगा गांव से मुजम्मिल के दूसरे घर से 2 हजार 563 किलोग्राम विस्फोट मिले.. इसके अलावा एक असॉल्ट राइफल, दो ऑटोमैटिक पिस्टल, 84 कारतूस, 5 लीटर रसायन, 20 टाइमर बैटरी, 24 रिमोट और 14 बैग बरामद किए हैं.. जिस जगह से ये विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए हैं.. उसे एक कश्मीरी डॉक्टर मुजम्मिल ने रेंट पर ले रखा था. जम्मू कश्मीर पुलिस ने लखनऊ की एक महिला डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी को आतंकी मॉड्यूल से कनेक्शन होने के सबूत मिलने पर गिरफ्तार किया है. पुलिस ने शाहीन की कार से एक-47 भी बरामद किया है. डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद आतंकी साजिश में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड बताई जा रही है. आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल अल-फला यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है.. और वहीं तरह की गतिविधियां चलाता था. पुलिस की ये ताजा कार्रवाई.. यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार कश्मीर डॉक्टर आदिल अहमद रादर की निशानदेही के आधार पर हुई.. आदिल अहमद रादर अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर है.. जिसके पर्सनल लॉकर से एक AK-47 बरामद हुई थी. 10 अक्तूबर को श्रीनगर से नौगाम में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने के मामले में भी पुलिस को आदिल अहमद रादर की तलाश थी.

जम्मू और कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े एक इंटर-स्टेट और इंटरनेशनल टेरर मॉड्यूल का भंड़ाफोड़ किया है.. ये आतंकी मॉड्यूल जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत-उल-हिंद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. इस मामले में तीन डॉक्टरों समेत सात आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है. व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से अब तक 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है.. पहले धौज गांव में डॉक्टर मुजम्मिल के के ठिकाने से 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जैसे विस्फोटक बरामद किए हैं. इसके बाद फतेहपुर तगा गांव से मुजम्मिल के दूसरे घर से 2 हजार 563 किलोग्राम विस्फोट मिले.. इसके अलावा एक असॉल्ट राइफल, दो ऑटोमैटिक पिस्टल, 84 कारतूस, 5 लीटर रसायन, 20 टाइमर बैटरी, 24 रिमोट और 14 बैग बरामद किए हैं.. जिस जगह से ये विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए हैं.. उसे एक कश्मीरी डॉक्टर मुजम्मिल ने रेंट पर ले रखा था. जम्मू कश्मीर पुलिस ने लखनऊ की एक महिला डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी को आतंकी मॉड्यूल से कनेक्शन होने के सबूत मिलने पर गिरफ्तार किया है. पुलिस ने शाहीन की कार से एक-47 भी बरामद किया है. डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद आतंकी साजिश में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड बताई जा रही है. आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल अल-फला यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है.. और वहीं तरह की गतिविधियां चलाता था. पुलिस की ये ताजा कार्रवाई.. यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार कश्मीर डॉक्टर आदिल अहमद रादर की निशानदेही के आधार पर हुई.. आदिल अहमद रादर अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर है.. जिसके पर्सनल लॉकर से एक AK-47 बरामद हुई थी. 10 अक्तूबर को श्रीनगर से नौगाम में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने के मामले में भी पुलिस को आदिल अहमद रादर की तलाश थी.

For All Latest Updates

TAGGED:

EXPLOSIVES RECOVERED FROM FARIDABAD
व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल
फरीदाबाद में डॉक्टर गिरफ्तार
टेरर केस में डॉक्टर गिरफ्तार
EXPLOSIVES RECOVERED FROM FARIDABAD

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

14 Fishermen Arrested

श्रीलंकाई नौसेना ने समुद्री सीमा पार करने के आरोप में 14 तमिलनाडु के मछुआरों को गिरफ्तार किया

November 10, 2025 at 10:25 PM IST
दिल्ली में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने की मांग

वायु प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर हल्लाबोल, हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने की मांग

November 9, 2025 at 11:07 PM IST
BIHAR ELECTION 2ND PHASE

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार का शोर थमा, 11 नवंबर को होगी वोटिंग, दांव पर दिग्गजों की किस्मत

November 9, 2025 at 10:40 PM IST
daughters of nuh outshine the male wrestlers

दंगल में नूंह की बेटियों रचा इतिहास, अखाड़े में मेल रेसलर को पछाड़कर जीता इनाम

November 9, 2025 at 10:16 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पेट के कैंसर की पहली स्टेज में शरीर देने लगता है ये गंभीर संकेत, जानें समय पर पता लगाना क्यों है जरूरी

हज यात्रियों के लिए खुशखबरी: इंडियन कोटा तय, 175,025 श्रद्धालु जा सकेंगे सऊदी अरब

गाजियाबाद जेल में बंदियों के लिए शिक्षा की अनूठी पहल, कर रहे हाईस्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई

जेएनयू छात्र संघ चुनाव 2025: 50 साल बाद वाराणसी के किसी स्टूडेंट ने फिर जीता अध्यक्ष पद का चुनाव, जानिए पूरी कहानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.