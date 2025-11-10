जम्मू और कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े एक इंटर-स्टेट और इंटरनेशनल टेरर मॉड्यूल का भंड़ाफोड़ किया है.. ये आतंकी मॉड्यूल जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत-उल-हिंद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. इस मामले में तीन डॉक्टरों समेत सात आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है. व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से अब तक 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है.. पहले धौज गांव में डॉक्टर मुजम्मिल के के ठिकाने से 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जैसे विस्फोटक बरामद किए हैं. इसके बाद फतेहपुर तगा गांव से मुजम्मिल के दूसरे घर से 2 हजार 563 किलोग्राम विस्फोट मिले.. इसके अलावा एक असॉल्ट राइफल, दो ऑटोमैटिक पिस्टल, 84 कारतूस, 5 लीटर रसायन, 20 टाइमर बैटरी, 24 रिमोट और 14 बैग बरामद किए हैं.. जिस जगह से ये विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए हैं.. उसे एक कश्मीरी डॉक्टर मुजम्मिल ने रेंट पर ले रखा था. जम्मू कश्मीर पुलिस ने लखनऊ की एक महिला डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी को आतंकी मॉड्यूल से कनेक्शन होने के सबूत मिलने पर गिरफ्तार किया है. पुलिस ने शाहीन की कार से एक-47 भी बरामद किया है. डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद आतंकी साजिश में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड बताई जा रही है. आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल अल-फला यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है.. और वहीं तरह की गतिविधियां चलाता था. पुलिस की ये ताजा कार्रवाई.. यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार कश्मीर डॉक्टर आदिल अहमद रादर की निशानदेही के आधार पर हुई.. आदिल अहमद रादर अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर है.. जिसके पर्सनल लॉकर से एक AK-47 बरामद हुई थी. 10 अक्तूबर को श्रीनगर से नौगाम में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने के मामले में भी पुलिस को आदिल अहमद रादर की तलाश थी.