ETV Bharat / Videos

आलप्पुझा जिले की अंबलपुझा सीट पर इस बार दो पूर्व सहयोगियों में मुकाबला, लेफ्ट के एच. सलाम के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं पूर्व विधायक सुधाकरन - KERALA ASSEMBLY ELECTION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
दो पूर्व सहयोगियों में मुकाबला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 19, 2026 at 7:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

केरल के आलप्पुझा जिले का अंबलपुझा विधानसभा क्षेत्र इस चुनाव में एक अनोखी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का गवाह बन रहा है. ये क्षेत्र 2006 से वाम लोकतांत्रिक मोर्चा का गढ़ रहा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के भीतर असंतोष के कारण राजनीतिक उथल-पुथल में फंस गया है. अनुभवी नेता जी. सुधाकरन यहां से तीन बार विधायक रह चुके हैं. इस बार उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया है.  इससे मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है.  उनका कहना है कि वे चाहे जिस किसी भी पार्टी से जुड़ें लेकिन उनका लक्ष्य अंबलपुझा के लोगों की सेवा करना है.यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने उम्मीदवार न उतारकर इस मौके का लाभ उठाया है और सुधाकरन को समर्थन दिया है। यूडीएफ को पूरा भरोसा है कि जीत सुधाकरन की ही होगी. सुधाकरन का मुकाबला अब अपने पूर्व सहयोगी और मौजूदा विधायक एच. सलाम से है जो एलडीएफ के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं.

केरल के आलप्पुझा जिले का अंबलपुझा विधानसभा क्षेत्र इस चुनाव में एक अनोखी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का गवाह बन रहा है. ये क्षेत्र 2006 से वाम लोकतांत्रिक मोर्चा का गढ़ रहा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के भीतर असंतोष के कारण राजनीतिक उथल-पुथल में फंस गया है. अनुभवी नेता जी. सुधाकरन यहां से तीन बार विधायक रह चुके हैं. इस बार उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया है.  इससे मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है.  उनका कहना है कि वे चाहे जिस किसी भी पार्टी से जुड़ें लेकिन उनका लक्ष्य अंबलपुझा के लोगों की सेवा करना है.यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने उम्मीदवार न उतारकर इस मौके का लाभ उठाया है और सुधाकरन को समर्थन दिया है। यूडीएफ को पूरा भरोसा है कि जीत सुधाकरन की ही होगी. सुधाकरन का मुकाबला अब अपने पूर्व सहयोगी और मौजूदा विधायक एच. सलाम से है जो एलडीएफ के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

KERALA ASSEMBLY ELECTION
AMBALAPPUZHA CONSTITUENCY
FORMER MLA SUDHAKARAN
H SALAM
KERALA ASSEMBLY ELECTION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

'LPG संकट है, कहीं ड्राई-आउट नहीं'

'LPG संकट है, कहीं ड्राई-आउट नहीं'... पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा का दावा

March 19, 2026 at 6:15 PM IST
नेमोम सीट बनी नाक की लड़ाई

केरल विधानसभा चुनाव: नेमोम सीट तीनों पार्टियों के लिए ताकत का टेस्ट, BJP ने राजीव चंद्रशेखर को उतारा

March 19, 2026 at 5:50 PM IST
अमेरिका के लिए पाकिस्तान सबसे बड़ा परमाणु खतरा?

अमेरिका के लिए पाकिस्तान सबसे बड़ा परमाणु खतरा?... खुफिया चीफ का बड़ा दावा

March 19, 2026 at 5:47 PM IST
ईरान युद्ध के 19वें दिन भारी तबाही

ईरान युद्ध के 19वें दिन भारी तबाही, अमेरिका-इजराइल का ईरान के तेल ठिकानों पर हमला

March 18, 2026 at 10:59 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.