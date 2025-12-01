ETV Bharat / Videos

समुद्र में पकड़े गए 13 बांग्लादेशी मछुआरे, पुलिस ने सभी को कस्टडी में लिया - 13 BANGLADESHI FISHERMEN DETAINED

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 1, 2025 at 11:08 PM IST

1 Min Read
आंध्रप्रदेश के श्रीकाकुलम में स्थानीय लोगों ने समुद्र में 13 बांग्लादेशी मछुआरों को पकड़ा है. कथित तौर पर ये लोग बहकर भारतीय जल क्षेत्र में आ गए. भारतीय जल क्षेत्र में अजनबी लोगों को देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी.. पूछताछ में पता चला है कि ये लोग बांग्लादेश के भोला जिले के निवासी हैं.. 10 नवंबर को मछली पकड़ने के लिए ये लोग ढाका से निकले थे.. पानी की तेज लहरों में वो बहते चले गए. बीच समुद्र में उनकी बोट का इंजन खराब हो गया. इनके पास सिर्फ 7 दिनों का खाना था.. खाना खत्म होने के बाद ये वो सिर्फ पानी पीकर रहे.. रविवार को वो श्रीकाकुलम समुद्र तट पर पहुंचे.. जब स्थानीय लोगों ने उन्हें समुद्र में देखा वो पानी में भींगे हुए थे और ठंड से कांप रहे थे. लोगों ने उन्हें आग के सामने बैठाया.. जिसके बाद उनकी ठंडक दूर हुई.. लोगों ने एक जगह पर बैठाकर खाना खिलाया और फिर उन्हें चाय दी.. पुलिस के मुताबिक, बांग्लादेशी मछुआरों की बोट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ में आ चुकी थी. जो समुद्र तट से 200 समुद्री मील तक फैला है. इस क्षेत्र में किसी विदेशी नौका को प्रवेश करने के लिए अनुमति लेने की जरूरत होती है. इसका उल्लंघन भारतीय समुद्री क्षेत्र अधिनियम 1981 के तहत अपराध है. पुलिस ने सभी अपनी कस्टडी में ले लिया है और आगे की प्रक्रिया में जुटी है.  

TAGGED:

13 बांग्लादेशी मछुआरे पकड़े गए
13 BANGLADESHI FISHERMEN DETAINED
भारतीय समुद्र में बांग्लादेशी
मछुआरों से पूछताछ
13 BANGLADESHI FISHERMEN DETAINED

