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जंग के बीच भारत को राहत, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के सुरक्षित गुजरने का दिया संकेत - BIG RELIEF TO INDIA AMID WAR

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जंग के बीच भारत को राहत (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 14, 2026 at 4:39 PM IST

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मिडिल ईस्ट में जंग के बीच भारत के लिए राहत की खबर सामने आई है. ईरान ने संकेत दिया है कि भारतीय जहाजों को जल्द ही होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित रास्ता मिल सकता है. भारत में ईरान के राजदूत  डॉ. मोहम्मद फताली ने कहा है कि भारतीय जहाजों के सुरक्षित गुजरने के लिए ईरान पूरी कोशिश करेगा. फथाली ने ये भी कहा कि मौजूदा हालात में दोनों देशों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है और भारतीय जहाजों को सुरक्षित मार्ग देने पर जल्द फैसला दिख सकता है.

राजदूत का ये बयान ऐसे समय आया है जब होर्मुज स्ट्रेट में तनाव के कारण जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है, इससे पहले ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त-रवांची ने कहा था कि तेहरान कुछ देशों के जहाजों को इस क्षेत्र से गुजरने की अनुमति दे चुका है, हालांकि उन्होंने ईरान के होर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंगें बिछाने के आरोपों को खारिज कर दिया.

इस बीच भारत सरकार ने बताया है कि फारस की खाड़ी क्षेत्र में फिलहाल 28 भारतीय झंडे वाले जहाज मौजूद हैं, इनमें से 24 जहाज होर्मुज स्ट्रेट के पश्चिम में हैं, जबकि चार जहाज पूर्व में हैं.

मिडिल ईस्ट में जंग के बीच भारत के लिए राहत की खबर सामने आई है. ईरान ने संकेत दिया है कि भारतीय जहाजों को जल्द ही होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित रास्ता मिल सकता है. भारत में ईरान के राजदूत  डॉ. मोहम्मद फताली ने कहा है कि भारतीय जहाजों के सुरक्षित गुजरने के लिए ईरान पूरी कोशिश करेगा. फथाली ने ये भी कहा कि मौजूदा हालात में दोनों देशों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है और भारतीय जहाजों को सुरक्षित मार्ग देने पर जल्द फैसला दिख सकता है.

राजदूत का ये बयान ऐसे समय आया है जब होर्मुज स्ट्रेट में तनाव के कारण जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है, इससे पहले ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त-रवांची ने कहा था कि तेहरान कुछ देशों के जहाजों को इस क्षेत्र से गुजरने की अनुमति दे चुका है, हालांकि उन्होंने ईरान के होर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंगें बिछाने के आरोपों को खारिज कर दिया.

इस बीच भारत सरकार ने बताया है कि फारस की खाड़ी क्षेत्र में फिलहाल 28 भारतीय झंडे वाले जहाज मौजूद हैं, इनमें से 24 जहाज होर्मुज स्ट्रेट के पश्चिम में हैं, जबकि चार जहाज पूर्व में हैं.

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