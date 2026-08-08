उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने देश की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और सर्टिफिकेट को महत्वहीन करार दिया है. उन्होंने पूरे एजुकेशन सिस्टम को युवाओं को दलदल में फंसाने वाला बताया. राहुल गांधी ने उद्योग धंधों की स्थिति पर भी सवाल उठाए.

उन्होंने लोगों को दर्द, डेटा और दौलत का समीकरण समझाया और देश की अर्थव्यवस्था में युवा और डेटा का महत्व बताया. उन्होंने मोदी, शाह, भागवत और अडाणी पर हमला बोला और उन पर सिस्टम को नियंत्रित करने का आरोप लगाया. यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है और उससे पहले राहुल के इस कार्यक्रम को अहम माना जा रहा है.