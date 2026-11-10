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मिर्जापुर में पटाखा फोड़ने पर दो पक्ष के ग्रामीणों में जमकर चले लाठी-डंडे

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मिर्जापुर में पटाखा फोड़ने पर दो पक्ष के ग्रामीणों में जमकर चले लाठी-डंडे. (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 10, 2026 at 8:17 AM IST

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मिर्जापुर : पड़री थाना क्षेत्र के उमरिया गांव में दो पक्ष के ग्रामीणों में जमकर लाठी डंडे चले. शराब पीने के दौरान पटाखा फोड़ने पर विवाद हुआ था. दोनों पक्षों के मारपीट में एक व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल होने पर नाराज लोगों ने नेशनल हाइवे 135 जाम कर दिया. जिससे मिर्जापुर-वाराणसी मार्ग पर भीषण जाम लग गया. इस मारपीट के बाद मिर्जापुर-वाराणसी मार्ग पर दोनों तरफ भीषण जाम लग गया. इलाके में तनाव का माहौल को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात की गई है. वहीं मौके पर पहुंची पुलिस इस संघर्ष को सिर्फ देखती रह गई. पुलिस और प्रशासन इस मामले में पूरी नजर रखे हुए है.

मिर्जापुर : पड़री थाना क्षेत्र के उमरिया गांव में दो पक्ष के ग्रामीणों में जमकर लाठी डंडे चले. शराब पीने के दौरान पटाखा फोड़ने पर विवाद हुआ था. दोनों पक्षों के मारपीट में एक व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल होने पर नाराज लोगों ने नेशनल हाइवे 135 जाम कर दिया. जिससे मिर्जापुर-वाराणसी मार्ग पर भीषण जाम लग गया. इस मारपीट के बाद मिर्जापुर-वाराणसी मार्ग पर दोनों तरफ भीषण जाम लग गया. इलाके में तनाव का माहौल को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात की गई है. वहीं मौके पर पहुंची पुलिस इस संघर्ष को सिर्फ देखती रह गई. पुलिस और प्रशासन इस मामले में पूरी नजर रखे हुए है.

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MIRZAPUR CLASH
ग्रामीणों में चले लाठी डंडे
CLASH IN MIRZAPUR

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