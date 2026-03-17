ETV Bharat / Videos

लद्दाख में हजारों लोग सड़कों पर, राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग तेज - PROTESTS IN LADAKH

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
लद्दाख में हजारों लोग सड़कों पर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 17, 2026 at 3:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

लद्दाख में राज्य के दर्जे और छठी अनुसूची की मांग को लेकर हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं…लेह और कारगिल में निकाली गई विरोध रैली में प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया. इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने किया. प्रदर्शनकारियों ने बैनर और तख्तियां लेकर इंसाफ दो…लद्दाख को छठी अनुसूची देनी होगी और अफसरशाही नामंजूर जैसे नारे लगाए.

कारगिल में रैली को संबोधित करते हुए सांसद हनीफा जान ने कहा कि बातचीत की तमाम कोशिशों के बावजूद लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा है…उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोगों के सब्र को कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए. प्रदर्शनकारी नेताओं का कहना है कि केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद लद्दाख से उसका लोकतांत्रिक और संवैधानिक सुरक्षा कवच कमजोर हुआ है और यह मुद्दा पूरे क्षेत्र के भविष्य से जुड़ा है.  

इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हाल ही में रिहा किए गए एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के समर्थन में भी आवाज उठाई और अन्य बंदियों की रिहाई के साथ मामलों को वापस लेने की मांग की. 

लद्दाख में राज्य के दर्जे और छठी अनुसूची की मांग को लेकर हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं…लेह और कारगिल में निकाली गई विरोध रैली में प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया. इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने किया. प्रदर्शनकारियों ने बैनर और तख्तियां लेकर इंसाफ दो…लद्दाख को छठी अनुसूची देनी होगी और अफसरशाही नामंजूर जैसे नारे लगाए.

कारगिल में रैली को संबोधित करते हुए सांसद हनीफा जान ने कहा कि बातचीत की तमाम कोशिशों के बावजूद लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा है…उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोगों के सब्र को कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए. प्रदर्शनकारी नेताओं का कहना है कि केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद लद्दाख से उसका लोकतांत्रिक और संवैधानिक सुरक्षा कवच कमजोर हुआ है और यह मुद्दा पूरे क्षेत्र के भविष्य से जुड़ा है.  

इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हाल ही में रिहा किए गए एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के समर्थन में भी आवाज उठाई और अन्य बंदियों की रिहाई के साथ मामलों को वापस लेने की मांग की. 

For All Latest Updates

TAGGED:

PROTESTS IN LADAKH
लद्दाख में प्रदर्शन
छठी अनुसूची की मांग तेज
राज्य का दर्जा देने की मांग
PROTESTS IN LADAKH

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

पाकिस्तान ने काबुल में एक अस्पताल पर की बमबारी

पाकिस्तान ने काबुल में एक अस्पताल पर की बमबारी... 400 लोगों की हुई मौत, 250 घायल

March 17, 2026 at 3:09 PM IST
धान किसानों और चावल मिल मालिकों को नुकसान

राजस्थान के बूंदी के किसानों पर पश्चिमी एशियाई संकट का असर, धान किसानों और चावल मिल मालिकों को नुकसान

March 17, 2026 at 1:28 PM IST
बीजेपी की पहली लिस्ट जारी

बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की

March 16, 2026 at 11:10 PM IST
देश में LPG संकट क्यों बढ़ रहा है?

देश में LPG संकट क्यों बढ़ रहा है? स्टॉक, खपत और आयात की पूरी पड़ताल

March 16, 2026 at 11:04 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.