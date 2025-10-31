उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का आसमान गुरुवार को एक बाद एक रॉकेट और कैनसेट के लॉन्चिंग से गूंज उठा. ये रॉकेट और कैनसेट देशभर से आए बच्चों ने बनाए थे. चार दिनों में अब तक कुल 37 मॉडल रॉकेट और कैनसेट लॉन्च किए जा चुके हैं. कंपटीशन में मुंबई की टीम विजेता रही. जैसे ही प्राइज का अनाउंस हुआ. कैनसेन बनाने वाली छात्रा रो पड़ी.

कार्यक्रम में एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला पहुंचे. छात्रों से बातचीत की, रॉकेट की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि हमें मिशन गगनयान के लिए अंतराष्ट्रीय स्पेश स्टेशन बनाना है. जिस लक्ष्य को 2035 तक पूरा करना है.

गुरुवार को इन स्पेश मॉडल रॉकेट कैनसेट स्टूडेंट प्रतियोगिता का आखिरी दिन था. देशभर से आए 47 कॉलेजों के 600 स्टूडेंट इस कंपटिशन में शामिल हुए. जिनमें 133 छात्रएं थीं. खास बात ये रही कि यहां 4 दिनों में 37 मॉडल रॉकेट और कैनसेट लॉन्च किये गए.