सरहद पर भारतीय क्षेत्र में दिखे पाकिस्तानी ड्रोन, सेना के जवानों ने की फायरिंग, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी - PAK DRONES IN INDIAN TERRITORY

सरहद पर भारतीय क्षेत्र में दिखे पाकिस्तानी ड्रोन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 12, 2026 at 8:36 PM IST

जम्मू-कश्मीर में सांबा, राजौरी और पुंछ जिलों में संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोनों की मौजूदगी के बाद इलाके में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं. इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल के पास भारतीय सीमा क्षेत्र में कुछ पाकिस्तानी ड्रोन उड़ते हुए दिखाई दिए और कुछ देर के बाद वो वापस लौट गए. नौशेरा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनान सेना के जवानों ने उन ड्रोनों को निशाना बनाते हुए फायरिंग की. घटना के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. रविवार शाम अलग-अलग सरहदी गांवों ड्रोन जैसी चीजें हवा में उड़ती हुई दिखाई दीं.

इससे पहले, शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने सांबा जिले में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास हथियार का जखीरा बरामद किया. कथित तौर पर एक पाकिस्तानी ड्रोन ने ये हथियार यहां गिराए थे. इन हथियारों में दो पिस्टल, तीन मैगजीन, 16 राउंड गोलियां और एक ग्रेनेड शामिल हैं.  

गणतंत्र दिवस करीब है. ऐसे में आतंकवादियों की किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. BSF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुक्रवार देर रात घगवाल क्षेत्र के पलोरा गांव में तलाश अभियान चलाया.  

सरहद पर दिखे पाकिस्तानी ड्रोन
PAK DRONES IN INDIAN TERRITORY
राजौरी में सर्च ऑपरेशन
गणतंत्र दिवस पर अलर्ट
PAK DRONES IN INDIAN TERRITORY

ETV Bharat Hindi Team

