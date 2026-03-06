पिछले दो मैच में शानदार पारियां खेलकर संजू सैमसन ने भारत को टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचा दिया. हालांकि, उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ है और वो एक और मैच जिताने वाली पारी खेलकर भारत को रिकॉर्ड तीसरी बार ट्रॉफी दिलाना चाहते हैं. संजू सैमसन ने कहा कि उन्हें खुशी है कि उन्होंने भारत को अहमदाबाद में होने वाले फाइनल में जगह दिलाने में अपना योगदान दिया। वो चाहते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी वो इसी तरफ धमाकेदार बल्लेबाजी करें. उन्होंने कहा कि...."बहुत अच्छा लग रहा है और यह राहत भरा अहसास है. मैं वास्तव में कुछ वर्षों से अपने देश के लिए ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा था। मैं पूरे धैर्य, कड़े अभ्यास और मानसिक रूप से मजबूत बनकर इंतजार कर रहा था. निश्चित रूप से मुझे खुशी है लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है. हमें अभी एक कदम और आगे बढ़ाना है और अगर हम उसमें सफल रहे तो सब कुछ सार्थक हो जाएगा। एक और मैच विजेता पारी वाकई बहुत अच्छी रहेगी.