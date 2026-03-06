ETV Bharat / Videos

फाइनल में भी मैच विजेता पारी खेलना चाहते हैं शानदार फॉर्म में चल रहे संजू सैमसन - SANJU SAMSON

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
शानदार फॉर्म में संजू सैमसन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 6, 2026 at 6:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पिछले दो मैच में शानदार पारियां खेलकर संजू सैमसन ने भारत को टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचा दिया. हालांकि, उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ है और वो एक और मैच जिताने वाली पारी खेलकर भारत को रिकॉर्ड तीसरी बार ट्रॉफी दिलाना चाहते हैं. संजू सैमसन ने कहा कि उन्हें खुशी है कि उन्होंने भारत को अहमदाबाद में होने वाले फाइनल में जगह दिलाने में अपना योगदान दिया। वो चाहते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी वो इसी तरफ धमाकेदार बल्लेबाजी करें. उन्होंने कहा कि...."बहुत अच्छा लग रहा है और यह राहत भरा अहसास है. मैं वास्तव में कुछ वर्षों से अपने देश के लिए ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा था। मैं पूरे धैर्य, कड़े अभ्यास और मानसिक रूप से मजबूत बनकर इंतजार कर रहा था. निश्चित रूप से मुझे खुशी है लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है. हमें अभी एक कदम और आगे बढ़ाना है और अगर हम उसमें सफल रहे तो सब कुछ सार्थक हो जाएगा। एक और मैच विजेता पारी वाकई बहुत अच्छी रहेगी.

पिछले दो मैच में शानदार पारियां खेलकर संजू सैमसन ने भारत को टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचा दिया. हालांकि, उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ है और वो एक और मैच जिताने वाली पारी खेलकर भारत को रिकॉर्ड तीसरी बार ट्रॉफी दिलाना चाहते हैं. संजू सैमसन ने कहा कि उन्हें खुशी है कि उन्होंने भारत को अहमदाबाद में होने वाले फाइनल में जगह दिलाने में अपना योगदान दिया। वो चाहते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी वो इसी तरफ धमाकेदार बल्लेबाजी करें. उन्होंने कहा कि...."बहुत अच्छा लग रहा है और यह राहत भरा अहसास है. मैं वास्तव में कुछ वर्षों से अपने देश के लिए ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा था। मैं पूरे धैर्य, कड़े अभ्यास और मानसिक रूप से मजबूत बनकर इंतजार कर रहा था. निश्चित रूप से मुझे खुशी है लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है. हमें अभी एक कदम और आगे बढ़ाना है और अगर हम उसमें सफल रहे तो सब कुछ सार्थक हो जाएगा। एक और मैच विजेता पारी वाकई बहुत अच्छी रहेगी.

For All Latest Updates

TAGGED:

SANJU SAMSON
संजू सैमसन
टी 20 विश्व कप
T 20 WORLD CUP
SANJU SAMSON

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले का सातवां दिन

ईरान में अमेरिका और इजराइल के हवाई हमले सातवें दिन भी जारी, ट्रंप ने ईरान को फिर दी धमकी

March 6, 2026 at 6:09 PM IST
फाइनल में भारत का न्यूजीलैंड से मुकाबला

टी20 विश्व कप: भारत ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराया, फाइनल में न्यूजीलैंड से मुकाबला

March 6, 2026 at 2:45 PM IST
भारत-जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास

भारत-जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास: उत्तराखंड के चौबट्टिया में 'धर्मा गार्डियन' का सातवां संस्करण

March 6, 2026 at 2:32 PM IST
दो पायलटों की मौत

उड़ान के कुछ देर बाद टूटा संपर्क... असम में क्रैश हुआ Su-30, दो पायलटों की मौत

March 6, 2026 at 1:54 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.