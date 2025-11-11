मध्यप्रदेश राज्य संग्रहालय में पहली बार 33,000 प्राचीन सिक्कों का 3डी डॉक्यूमेंटेशन शुरू होगा - 3D DOCUMENTATION OF ANCIENT COINS
Published : November 11, 2025 at 3:17 PM IST
मध्यप्रदेश के भोपाल स्टेट म्यूजियम में रखे गए 33 हजार दुर्लभ सिक्कों का थ्री-डी डॉक्यूमेंटशन होगा. इन सिक्कों पर रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स को भोपाल आने की जरुरत नहीं पड़ेगी.ये देश दुनिया में कहीं से भी बैठकर इन सिक्कों की स्टडी कर पाएंगे. कंप्यूटर और मोबाइल पर इनके 3 डी शेप को देख पाएंगे.
प्रचीन सिक्कों का 3 डी डाक्यूमेंटेशन....ऐसा करने वाला भोपाल स्टेट म्यूजियम देश का पहला म्यूजियम होगा. जिसमें एक साल का समय लगेगा. इसके बाद मध्यप्रदेश के अन्य संग्रहालयों में रखे सिक्कों का डिजिटाइजेशन होगा. जिससे सिंगल क्लिक पर सिक्कों के इतिहास की जानकारी मिलेगी.
3 डॉक्यूमेंटेशन से इन सिक्कों की चोरी रोकने में भी मदद मिलेगी. ये सिक्के चोरी होने के बाद बरामद हुए तो म्यूजियम क्लेम कर सकेगा कि ये सिक्का इसी म्यूजियम का है. इसे वापस लाने में आसानी होगी. इसका मतलब ये हुआ कि थ्री डी डॉक्यूमेंटेशन से सिक्कों की ऑनरशिप म्यूजियम को मिल जाएगी.
