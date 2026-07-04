नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में 30 जून मंगलवार से SIR की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 29 जुलाई तक चलेगा. दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) अशोक कुमार ने बताया कि शहर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है. इस दौरान दिल्ली के 13,000 से ज्यादा बूथ स्तरीय अधिकारी ( BLO ) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे. आज शनिवार को तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के तुगलकाबाद गांव में बूथ नंबर 50 के प्रजापति मोहल्ला में SIR की गई है. इस दौरान सभी BLO अपने चुने गए BLA 2 के साथ मिलकर दिल्ली के बूथ पर जाकर SIR का फॉर्म लोगों को देंगे और उन्हें फॉर्म भरने को लेकर सभी जानकारी देंगे.