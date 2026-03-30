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देहरादून में ओवरटेक से नाराज कार सवारों ने की अंधाधुंध फायरिंग, मॉर्निंग वॉक कर रहे रिटायर्ड ब्रिगेडियर की मौत - FIRING OVER OVERTAKING

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ओवरटेक से नाराज कार सवारों ने की अंधाधुंध फायरिंग (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 30, 2026 at 6:27 PM IST

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उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सोमवार सुबह ओवरटेकिंग के विवाद में हिंसक वारदात हुई. मसूरी रोड पर रास्ता नहीं देने को लेकर दो कार पर सवार लोगों में विवाद शुरू हुआ. फिर वहां गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें मॉर्निंग वॉक पर निकले आर्मी से रिटायर्ड ब्रिगेडियर को गोली लग गई और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.  

वारदात की सूचना मिलते ही एसएसपी देहरादून, एसपी सिटी समेत राजपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस की शुरुआती जांच में ये बात सामने आई की दिल्ली नंबर की फॉर्च्यूनर कार और स्कॉर्पियो के चालकों के बीच ओवरटेकिंग को लेकर कहासुनी हो गई थी. आरोप है कि स्कॉर्पियो में सवार व्यक्तियों ने फॉर्च्यूनर कार का पीछा किया और उसे रुकवाने के लिए उसके टायरों पर गोलीबारी शुरू कर दी.. स्कॉर्पियो सवारों की चलाई गोली मॉर्निंग वॉक कर रहे रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी को लग गई.

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सोमवार सुबह ओवरटेकिंग के विवाद में हिंसक वारदात हुई. मसूरी रोड पर रास्ता नहीं देने को लेकर दो कार पर सवार लोगों में विवाद शुरू हुआ. फिर वहां गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें मॉर्निंग वॉक पर निकले आर्मी से रिटायर्ड ब्रिगेडियर को गोली लग गई और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.  

वारदात की सूचना मिलते ही एसएसपी देहरादून, एसपी सिटी समेत राजपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस की शुरुआती जांच में ये बात सामने आई की दिल्ली नंबर की फॉर्च्यूनर कार और स्कॉर्पियो के चालकों के बीच ओवरटेकिंग को लेकर कहासुनी हो गई थी. आरोप है कि स्कॉर्पियो में सवार व्यक्तियों ने फॉर्च्यूनर कार का पीछा किया और उसे रुकवाने के लिए उसके टायरों पर गोलीबारी शुरू कर दी.. स्कॉर्पियो सवारों की चलाई गोली मॉर्निंग वॉक कर रहे रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी को लग गई.

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