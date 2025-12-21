तमिलनाडु में तस्वीरें के लोगों ने कंक्रीट से बढ़ते जंगल और पेड़ों की घटती संख्या का विकल्प ढूंढ निकाला है. यहां जापानी तकनीक मियावाकी से जंगल उगाए जा रहे हैं. शहर में बढ़ती गर्मी और स्वच्छ हवा की कमी की समस्या से निपटने के लिए लोगों ने ये तरीका अपनाया है.

चेन्नई नगर निगम और सामाजिक संगठनों की मदद से शहर में खाली पड़ी जमीनों, सरकारी परिसरों, जल निकायों के आसपास के क्षेत्रों छोटे-छोटे घने जंगल बनाए जा रहे हैं. अड्यार, सचिवालय पार्क, चेपॉक, शोलिंगनल्लूर और विरुगंबक्कम जैसे इलाकों में पहले ही मियावाकी जंगल तैयार किए जा चुके हैं. जिससे आसपास के इलाकों में हरियाली और ठंडक बढ़ी है. मियावाकी जंगल को चेन्नई जैसे शहरों के लिए वरदान माना जा रहा है.

इस पद्धति का नाम जापान के प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक अकीरा मियावाकी के नाम पर रखा गया है.. उन्होंने कम जगह में ज्यादा से ज्यादा देशी पेड़-पौधों को उगाने की तकनीक विकसित की. मियावाकी जंगल सामान्य जंगलों की तुलना में 10 गुना तेजी से विकसित होते हैं और जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं.