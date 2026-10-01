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मध्य प्रदेश के बालाघाट में राहुल गांधी ने बच्चों को खो चुके आदिवासी परिवारों का सुना दर्द, बोले- लगता है यहां सरकार है ही नहीं

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आदिवासियों की बीच पहुंचे राहुल गांधी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 1, 2026 at 8:58 PM IST

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आदिवासी बच्चों की मौत के बाद गुरुवार को कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश के बालाघाट के जगला गांव पहुंचे. उन्होंने आदिवासी परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी. इस दौरान राहुल ने बच्चों की मौत, स्वास्थ्य सुविधाओं, पानी, रोजगार, वन अधिकार और सरकारी योजनाओं को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि वे यह मुद्दा लोकसभा में उठाएंगे. उन्होंने कहा कि यहां बीमारी, कुपोषण और दूषित पानी से 43 बच्चों बच्चों की मौत हुई है. इनमें 7 बच्चे जगला गांव के हैं. जिनकी मृत्यु हुई है, लेकिन सरकार ने ना तो इन्हें मुवावजा दिया और ना ही इनकी बात सुनी. उन्होंने आरोप लगाया कि रोजगार, स्वास्थ्य और दूसरी सरकारी व्यवस्थाएं बंद पड़ी हैं और ऐसा लगता है कि आदिवासी परिवारों को हिंदुस्तान के बीच अलग-थलग छोड़ दिया गया है.

आदिवासी बच्चों की मौत के बाद गुरुवार को कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश के बालाघाट के जगला गांव पहुंचे. उन्होंने आदिवासी परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी. इस दौरान राहुल ने बच्चों की मौत, स्वास्थ्य सुविधाओं, पानी, रोजगार, वन अधिकार और सरकारी योजनाओं को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि वे यह मुद्दा लोकसभा में उठाएंगे. उन्होंने कहा कि यहां बीमारी, कुपोषण और दूषित पानी से 43 बच्चों बच्चों की मौत हुई है. इनमें 7 बच्चे जगला गांव के हैं. जिनकी मृत्यु हुई है, लेकिन सरकार ने ना तो इन्हें मुवावजा दिया और ना ही इनकी बात सुनी. उन्होंने आरोप लगाया कि रोजगार, स्वास्थ्य और दूसरी सरकारी व्यवस्थाएं बंद पड़ी हैं और ऐसा लगता है कि आदिवासी परिवारों को हिंदुस्तान के बीच अलग-थलग छोड़ दिया गया है.

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