ठंड के मौसम में महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में हुरडा पार्टी का प्रचलन तेजी से बढ़ता जा रहा है. ठंड के मौसम में महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में हॉट ज्वार हुरडा को बाजरा भाकरी, पिठला, प्याज, मौसमी सब्जियों और चटनी के साथ परोसा जाता है. देहाती हो या शहरी.. बच्चे, बुजुर्ग और जवान.. हर वर्ग के लोग इसे खूब पंसद करते हैं. बर्थ डे, फैमिली गैदरिंग और पिकनिक जैसे मौकों पर तो लोग एक साथ यहां आकर खाना खाते है और इसे हुरडा पार्टी का नाम देते हैं.

कच्चे ज्वार को आग में पकाकर बेचने का ख्याल शुरू-शुरू में नेवासा तालुके के किसान कुंडलिकराव भांगे को आया. उन्होंने अहमदनगर-छत्रपति सांभाजीनगर हाईवे के किनारे हॉट हुरडा बेचना शुरू किया.. जब उन्हें अच्छा रिस्पांस मिला तो दूसरे किसान भी ज्वार की खेती करने लगे.. और खुद इसे बेचने लगे.. यहां कच्चा ज्वार 400 रुपये किलो तक बिक जाता है. हुरडा के साथ साथ मक्के का भुट्टा, गन्ने का जूस और बेरीज भी उगाए और बेचे जा रहे हैं. लोग इसका जमकर आनंद ले रहे हैं.