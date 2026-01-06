ठंड में हॉट ज्वार हुरडा पार्टी का बढ़ा चलन, बदल रही ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर - HURDA PARTY IS TRENDING
Published : January 6, 2026 at 11:09 PM IST
ठंड के मौसम में महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में हुरडा पार्टी का प्रचलन तेजी से बढ़ता जा रहा है. ठंड के मौसम में महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में हॉट ज्वार हुरडा को बाजरा भाकरी, पिठला, प्याज, मौसमी सब्जियों और चटनी के साथ परोसा जाता है. देहाती हो या शहरी.. बच्चे, बुजुर्ग और जवान.. हर वर्ग के लोग इसे खूब पंसद करते हैं. बर्थ डे, फैमिली गैदरिंग और पिकनिक जैसे मौकों पर तो लोग एक साथ यहां आकर खाना खाते है और इसे हुरडा पार्टी का नाम देते हैं.
कच्चे ज्वार को आग में पकाकर बेचने का ख्याल शुरू-शुरू में नेवासा तालुके के किसान कुंडलिकराव भांगे को आया. उन्होंने अहमदनगर-छत्रपति सांभाजीनगर हाईवे के किनारे हॉट हुरडा बेचना शुरू किया.. जब उन्हें अच्छा रिस्पांस मिला तो दूसरे किसान भी ज्वार की खेती करने लगे.. और खुद इसे बेचने लगे.. यहां कच्चा ज्वार 400 रुपये किलो तक बिक जाता है. हुरडा के साथ साथ मक्के का भुट्टा, गन्ने का जूस और बेरीज भी उगाए और बेचे जा रहे हैं. लोग इसका जमकर आनंद ले रहे हैं.
