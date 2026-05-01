इमरान खान ने कोर्ट से लगाई गुहार—“मानवीय आधार पर रिहाई दें” - IMRAN KHAN JAIL HEALTH
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Published : May 1, 2026 at 7:10 PM IST
इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मानवीय आधार पर रिहाई की अपील की है, जिसमें उन्होंने खराब स्वास्थ्य और आंखों की गंभीर समस्या का हवाला दिया. उनके वकील के अनुसार, उनकी नजर 85 प्रतिशत तक कमजोर हो चुकी है और स्थिति स्थायी हो सकती है. खान लंबे समय से अकेले कैद में हैं, जिस पर भी सवाल उठाए गए हैं. यह मामला राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो द्वारा 190 मिलियन पाउंड के करप्शन केस से दर्ज किया गया है, जिसमें उनकी पत्नी बुशरा बीबी भी शामिल हैं. अदालत ने फिलहाल मुख्य अपील पर ध्यान देने की बात कही है, जबकि बचाव पक्ष ने सजा सस्पेंड करने और मेडिकल रिकॉर्ड पेश करने की मांग दोहराई है। मामले की सुनवाई टाल दी गई है.
इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मानवीय आधार पर रिहाई की अपील की है, जिसमें उन्होंने खराब स्वास्थ्य और आंखों की गंभीर समस्या का हवाला दिया. उनके वकील के अनुसार, उनकी नजर 85 प्रतिशत तक कमजोर हो चुकी है और स्थिति स्थायी हो सकती है. खान लंबे समय से अकेले कैद में हैं, जिस पर भी सवाल उठाए गए हैं. यह मामला राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो द्वारा 190 मिलियन पाउंड के करप्शन केस से दर्ज किया गया है, जिसमें उनकी पत्नी बुशरा बीबी भी शामिल हैं. अदालत ने फिलहाल मुख्य अपील पर ध्यान देने की बात कही है, जबकि बचाव पक्ष ने सजा सस्पेंड करने और मेडिकल रिकॉर्ड पेश करने की मांग दोहराई है। मामले की सुनवाई टाल दी गई है.