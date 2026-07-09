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भारत और आस्ट्रेलिया के बीच परमाणु ऊर्जा को लेकर अहम समझौता, शांति पूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को यूरेनियम देगा आस्ट्रेलिया - इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी

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भारत को यूरेनियम देगा आस्ट्रेलिया (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 9, 2026 at 5:51 PM IST

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प्रधानमंत्री मोदी के आस्ट्रेलिया दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा को लेकर अहम समझौता हुआ है. इस समझौते के तहत आस्ट्रेलिया शांतिपूर्ण उद्देश्यों यानी परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए भारत को लंबे समय तक यूरेनियम की आपूर्ति करेगा.

मेलबोर्न के गवर्नमेंट हाउस में आयोजित स्वागत समारोह में प्रधानमंत्री मोदी और आस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज ने समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद दोनों देशों ने एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया.  

ये समझौता भारत-आस्ट्रेलिया न्यूक्लियर को-ऑपरेशन एग्रीमेंट 2015 के तहत हुआ है. जिसमें इस बात की व्यवस्था है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA की निगरानी में आस्ट्रेलिया शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को यूरेनियम की आपूर्ति कर सकेगा.  

परमाणु ऊर्जा के साथ साथ दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा और क्रिटिकल मिनरल क्षेत्र में सहयोग को लेकर भी अहम समझौते हुए. क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर पर साथ काम करने को लेकर भी सहमती बनी. एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति के मद्देनजर भारत और आस्ट्रेलिया के बीच इस सहयोग को अहम माना जा रहा है. 

प्रधानमंत्री मोदी के आस्ट्रेलिया दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा को लेकर अहम समझौता हुआ है. इस समझौते के तहत आस्ट्रेलिया शांतिपूर्ण उद्देश्यों यानी परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए भारत को लंबे समय तक यूरेनियम की आपूर्ति करेगा.

मेलबोर्न के गवर्नमेंट हाउस में आयोजित स्वागत समारोह में प्रधानमंत्री मोदी और आस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज ने समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद दोनों देशों ने एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया.  

ये समझौता भारत-आस्ट्रेलिया न्यूक्लियर को-ऑपरेशन एग्रीमेंट 2015 के तहत हुआ है. जिसमें इस बात की व्यवस्था है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA की निगरानी में आस्ट्रेलिया शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को यूरेनियम की आपूर्ति कर सकेगा.  

परमाणु ऊर्जा के साथ साथ दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा और क्रिटिकल मिनरल क्षेत्र में सहयोग को लेकर भी अहम समझौते हुए. क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर पर साथ काम करने को लेकर भी सहमती बनी. एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति के मद्देनजर भारत और आस्ट्रेलिया के बीच इस सहयोग को अहम माना जा रहा है. 

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