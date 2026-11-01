CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ INDIA ब्लॉक का 'महाभियोग प्रस्ताव' पास! राहुल बोले- 'बचेगा कोई नहीं...'

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया ब्लॉक का महाभियोग प्रस्ताव पास हो गया है. प्रतीकात्मक सार्वजनिक महाभियोग कार्यक्रम में इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया. कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की वकालत की. साथ ही, उन्होंने उन सभी लोगों को चेतावनी दी, जिन्होंने कथित तौर पर लोकतंत्र पर हमला करने की कोशिश की.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर एक नकली संसद की तरह चला. पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने इसकी अध्यक्षता की. कार्यक्रम में खड़गे ने सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक प्रस्ताव रखा, जिसमें उन्होंने उन पर छह गंभीर आरोप लगाए, जिसमें वोट चोरी भी शामिल है. उन्होंने CEC पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया.

इस कार्यक्रम में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव, तृणमूल कांग्रेस के संसदीय दल के नेता डेरेक ओब्रायन समेत विपक्षी गठबंधन के नेता शामिल हुए. ये कार्यक्रम कांग्रेस की दिल्ली के रामलीला मैदान होने वाली महारैली से एक दिन पहले हुई.