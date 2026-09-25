हैदराबाद में 'बाहुबली क्रेन' की मदद से 69 फीट ऊंचे गणपति का विसर्जन, मुंबई में लालबागचा राजा की भव्य विदाई

हैदराबाद के खैराताबाद गणेश शोभायात्रा का समापन भक्तों की भारी भीड़ की जय-जयकार के बीच एक भव्य समारोह के साथ हुआ. भक्तों ने 69 फीट ऊंची गणेश मूर्ति को भव्य विदाई दी. गत 11 दिनों से भक्तों द्वारा धूप-दीप और नैवेद्य चढ़ाकर पूजा-अर्चना की जा रही थी. श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और जयकारों के बीच, बप्पा की मूर्ति का विसर्जन संपन्न हुआ.इधर गणेश उत्सव के अंतिम दिन गणपति को विदाई देने के लिए मुंबई में सुबह से ही ‘‘गणपति बप्पा मोरया’’ के जयकारों के बीच शोभायात्राएं निकलने लगीं. लालबागचा राजा को विदा करने के लिए हजारों लोग पहुंचे. सुबह आरती और पारंपरिक पूजा-अर्चना के बाद बप्पा की विसर्जन यात्रा शुरू हुई. लालबागचा राजा की जय के जयकारों के बीच शोभा यात्रा धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगी. सड़क किनारे हजारों लोग लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए जमा हुए. उड़ते गुलाल और जयकारे के बीच शोभा यात्रा गिरगांव चौपाटी की ओर बढ़ चली.